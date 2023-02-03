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НовостиПолитика3 февраля 2023 15:32

Зеленский заявил, что Киев «не сдаст» Артемовск

Он пояснил, что будут бороться, сколько смогут
Сергей ГАПЧУК
Зеленский заявил, что Киев «не сдаст» Артемовск

Зеленский заявил, что Киев «не сдаст» Артемовск

Фото: REUTERS

Киев не будет сдавать Артемовск (украинское название — Бахмут), об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал он.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отказался озвучить потери Вооруженных силу Украины (ВСУ) в Артемовске, но заявил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание этого города.

Подоляк отметил, что Киев платит «высочайшую цену» за то, что удержать Артемовск.

По его словам, украинские власти смогут назвать число погибших в сражении за этот город только после окончания боевых действий.

3 февраля офицер Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ в Артемовске растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью.

Он пояснил, что на этом фоне в украинской армии увеличиваются «панические настроения», в том числе у офицерского состава.

2 февраля Владимир Сальдо заявил, что ВСУ пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику.

По его словам, командование украинской армии в угоду Западу «бросают на убой» все новые подразделения на различных участках линии боевого соприкосновения.

30 ноября 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных.