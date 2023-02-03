Зеленский заявил, что Киев «не сдаст» Артемовск Фото: REUTERS

Киев не будет сдавать Артемовск (украинское название — Бахмут), об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал он.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отказался озвучить потери Вооруженных силу Украины (ВСУ) в Артемовске, но заявил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание этого города.

Подоляк отметил, что Киев платит «высочайшую цену» за то, что удержать Артемовск.

По его словам, украинские власти смогут назвать число погибших в сражении за этот город только после окончания боевых действий.

3 февраля офицер Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ в Артемовске растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью.

Он пояснил, что на этом фоне в украинской армии увеличиваются «панические настроения», в том числе у офицерского состава.

2 февраля Владимир Сальдо заявил, что ВСУ пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику.

По его словам, командование украинской армии в угоду Западу «бросают на убой» все новые подразделения на различных участках линии боевого соприкосновения.

30 ноября 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных.