Эксперт по кибербезопасности поддержала инициативу по замене паспорта из-за утечки данных Фото: Анастасия Осипова

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что в случае утечки данных нужно менять паспорт. Это должно стать основание для получения нового документа. Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина называет инициативу оправданной. Она согласна, что подобный пункт должен быть внесен в перечень оснований для замены главного документа.

В последнее время утечки данных случаются очень часто. Наравне с номерами мобильных телефонов, в руки мошенников попадают сведения о номере и серии паспорта.

Митрохина отметила, что преступники получают доступ ко всей конфиденциальной информации, так что единственным способом обезопасить себя в такой ситуации, станет замена документа.

- Иначе злоумышленники имеют абсолютно всю информацию о том или ином человеке. Особенно это опасно с развитием нейросетей, которые помогают сопоставлять данные и идентифицировать людей, — подчеркнула Митрохина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кстати, документ об ужесточении ответственности за утечку персональных данных прорабатывается на законодательном уровне. Это станет стимулом для компаний, чтобы беречь персональные данные клиентов, сообщает "360".

Президент также рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных, передает Москва 24.

Технический директор компании PRO32 Виталий Земских рассказал, как избежать утечки паролей от онлайн-сервисов. Эксперт посоветовал при выборе программы для ведения реестра аккаунтов и паролей, передает газета "Известия".