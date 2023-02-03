Onet: Украина начнет испытывать критический снарядный голод через полгода Фото: Александр КОЦ

Россия настроила промышленные мощности на военные рельсы, в то время как Украина начинает испытывать снарядный голод, который достигнет критической отметки через полгода, об этом сообщил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.

«В таком темпе — если конфликт не сбавит немного обороты, а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами», - заявил экперт.

Он отметил, что американцы планируют увеличить производство ракет на 500-600 процентов, но где-то через два года.

Журналист подчеркнул, что у них нет двух лет, у них нет даже полугода.

В статье указывалось, что у них (России) на самом деле очень много техники и в три с половиной раза больше населения.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.

Издание отметило, что Киев уже израсходовал половину из 60 тысяч зарядов для самоходных зенитных установок Gepard.

В статье уточнили, что ранее ФРГ производила данные снаряды для Катара и Бразилии, а сейчас старается уговорить эти страны на реэкспорт.

Сообщается, что с представителями Катара эта тема обсуждалась 18 декабря 2022 года.

Кроме того, подчеркивалось, что Берлин также задумывает совершить обратный выкуп 15 «Гепардов» Катара, однако прогресса в переговорах на данный момент достичь не удалось.

Аналогичная просьба была отвергнута со стороны Бразилии в январе текущего года.