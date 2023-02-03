Экс-посол Франции при ООН заявил, что поражение Киева станет поражением Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад слишком сильно поддерживает Украину, чтобы смириться с поражением Киева от Москвы, об этом заявил бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS.

«Запад встал на сторону Украины и сделает все возможное, чтобы предотвратить поражение Киева», - сказал Аро.

Дипломат подчеркнул, что поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру.

По его мнению, Запад не потерпит победы России.

Он подчеркнул, что перспектива, которая открывается, - это долгая война с большим количеством смертей и разрушений.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия в отличие от западных оппонентов не отказывается от переговоров по ситуации на Украине.

1 декабря 2022 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта.

Министр назвал лживыми обвинения, что Москва якобы просит о переговорах, чтобы получить время на подготовку дополнительных сил для участия в спецоперации.

Напомним, ранее Сергей Лавров указывал, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.