Фрадков: в наших планах - поэтапное расширение спектра оказываемых услуг в ЛНР

Председатель ПAO "Промсвязьбанк" Петр Фрадков. Фото:Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Промсвязьбанк (ПСБ) планирует поэтапно расширять спектр банковских услуг, предоставляемых на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в Доме правительства в Луганске заявил председатель банка Пётр Фрадков по итогам подписания с врио председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерием Кравченко договора купли-продажи ООО «ПСБ Луганск».

"Сеть обслуживания банка кратно вырастет, и без объединения усилий с таким серьезным банком, который работает в Луганской Народной Республике, как Государственный банк ЛНР, это было бы очень сложно, поэтому мы договорились сейчас с руководством республики о том, что мы объединяем усилия", - сказал Пётр Фрадков по итогам подписания документов.

В свою очередь замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство будет добиваться, чтобы полная интеграция новых субъектов в финансовый сектор страны произошла как можно скорее.

«Будем добиваться, чтобы интеграция новых четырех субъектов России в полном объеме в финансовый сектор произошла как можно скорее», — сказал он в комментарии по итогам встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Видео со встречи опубликовано в телеграм-канале врио главы региона.

По словам Моисеева, правительство России и Минфин поставили перед собой задачу обеспечить в новых российских субъектах доступность банковских, страховых и других финансовых услуг на тех же условиях, в том же объеме и по тем же тарифам, что и в остальных регионах страны. «Сейчас этого, к сожалению, нет, только все это начинает развиваться. Но мы, конечно, будем этим заниматься. И это, безусловно, наш важнейший приоритет», — подытожил замглавы ведомства.