В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности в России

Депутаты и сенаторы полагают, что инициатива защитит права россиян, а также освободит большое количество людей для производительного труда Фото: REUTERS

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли на рассмотрение проект закона о запрете коллекторской деятельности на территории России. Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы РФ.

В пояснительной записке говорится, что работа организаций по возврату задолженностей, а также "привлечение кредитором иных лиц" для взаимодействия с должником по вопросам возврата просроченных задолженностей, будет навсегда приостановлена.

По словам инициаторов, кредитные организации, которые могут самостоятельно "в рамках правового поля" заниматься возвратом просроченных долгов, часто "обращаются в суд либо продают долг коллекторским агентствам".

Текущий закон запрещает коллекторам использовать шантаж и угрозы должникам, однако "жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время", пояснили авторы инициативы.

Принятие инициативы "не только защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом", - считают депутаты.

Напомним, сайт "КП" писал о правах и обязанностях частных коллекторских фирм. Деятельность коллекторов не ограничивается стадией досудебного разбирательства: при необходимости они обращаются в суд и следят за выполнением решения суда. До принятия в России специального закона, регулирующего деятельность коллекторов, многие мелкие региональные компании зачастую пренебрегали корректностью.