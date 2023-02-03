Премьер Италии Мелони заявила, что Зеленский готовится к диалогу с Москвой

Премьер Италии Мелони заявила, что помощь Украине - единственный путь к столу переговоров Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский "работает над планом" по началу мирного диалога с Москвой. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Помощь Украине - это единственный способ привести действующих игроков за стол (переговоров)", - сказала премьер после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По ее словам, удалось договориться с Зеленским о визите в Киев до годовщины начала спецоперации РФ в Украине.

"Он работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия, - подчеркнула Мелони в эфире канала Rainews24.

Она пояснила, что единственный путь добиться справедливого мира для свободного народа Украины - продолжать оказывать помощь Киеву до победного конца.

Напомним, не так давно президент Украины Зеленский повторил, что конфликт России и Украины завершится в тот момент, когда Москва выведет своих военных с территории республики.

Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.