Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Согласно новому порядку, участники экзамена смогут менять перечень предметов Фото: REUTERS

Минпросвещения призвало утвердить вновь разработанный порядок проведения ЕГЭ. Информацию об этом подтверждает документ на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", - говорится в публикации.

Согласно новому порядку, участники экзамена смогут менять перечень предметов, заявленных ранее, а также сроки сдачи аттестации при наличии уважительной причины. В том числе планируется перенести дополнительную дату итогового сочинения с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.

Для военнослужащих по призыву или по контракту, которые планируют поступать в военные вузы, предусмотрят возможность подавать заявления по месту службы.

Минпросвещения предлагает утвердить соответствующие поправки в порядок организации экзаменов с 1 сентября 2023 года. Предполагается, что новые нормы будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Напомним, в Минобрнауки России разрабатывают законопроект, согласно которому выпускники специалитета будут иметь возможность поступать на направления магистратуры на бюджетной основе по родственному направлению. В министерстве планируют сохранить двухуровневую систему бакалавриата и магистратуры по гуманитарным, экономическим и другим направлениям подготовки, где имеется соответствующий спрос на рынке труда.