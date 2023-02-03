Синоптик Вильфанд спрогнозировал оттепель в Москве на следующей неделе Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что после возвращения температурного фона к климатической норме в Москве ожидается наступление оттепели.

По его словам, в период с 6 по 8 февраля управлять погодой в Москве будет гребень высокого давления. Небо периодически будет очищаться, и жители российской столицы смогут увидеть солнышко, уточнил синоптик в беседе с изданием Lenta.ru.

- 6 февраля уже облачно, с прояснениями, потому что заметно подрастает давление. Температуры будут постепенно понижаться. Ночью - до -9 градусом, днем - до -5 градусов, - рассказал Вильфанд.

Однако в четверг и пятницу, 9 и 10 февраля, в город вернется оттепель. Согласно прогнозу, в ночное время суток температура воздуха будет держаться на уровне от -2 до -7 градусов, а днем - около ноля.

Ранее ФАН писал, что теплая погода преследовала жителей Санкт-Петербурга практически весь январь. Однако даже в феврале заморозки вряд ли придут в город. Синоптики считают, что теплая погода в Северной столице будет наблюдаться из-за атлантических циклонов.

Также до этого Life.ru сообщал, что жителей Москвы в первые выходные февраля ожидает небольшое похолодание. Как пояснил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, сейчас на столичную зону влияет южный циклон, однако на следующей неделе он начнёт уходить и давление будет расти.