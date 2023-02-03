Аналитик Асафов считает, что США намеренно затягивают украинский конфликт Фото: REUTERS

Политический аналитик Александр Асафов считает, что американская сторона намеренно не говорит о конкретных сроках поставок вооружений Украине.

Эксперт также допускает, что Соединенные Штаты могут указывать ложные сроки, чтобы дезинформировать Россию и не допустить превращение поставленных систем в легкую мишень. Об этом пишет Lenta.ru.

Асафов выразил мнение, что Америка не заинтересована в скорейшем прекращении украинского конфликта. Он считает, что на это указывают и объективные причины, и объемы и сроки военной помощи.

- Их задача - затянуть конфликт, чтобы РФ тратила как можно больше сил ... Именно с этим связаны сроки поставки танков и их число. На самом деле, поставить на Украину американские танки, находящиеся в Европе, намного проще, чем перебрасывать их через Атлантику, - заявил эксперт.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявлял, США и ЕС пытаются нарастить темп поставок вооружения, поскольку страны начали понимать, что киевский режим вряд ли сможет противостоять России. В Вашингтоне и Брюсселе внимательно следят за ситуацией, замечая, что ВСУ на справляются с давлением ВС РФ, писал ФАН.

Также RT сообщал, что пресс-секретарь американского Минобороны Патрик Райдер анонсировал передачу от США Украине снарядов GLSDB с дальностью полёта до 150 км. Он добавил, что американские власти оставляют на усмотрение Киева возможность применения дальнобойных снарядов по Крыму.