Шведский депутат Лундгрен призвала предоставить Украине танки Leopard Фото: REUTERS

Депутат парламента Швеции Керстин Лундгрен заявила, что стране нужно предоставить Украине военную помощь.

По мнению политика, Швеции стоит направить Киеву танки Leopard. Об этом она рассказала в своем обращении к главе Минобороны страны Полу Йонсону, пишет Lenta.ru.

- Возвращается вопрос о том, как Украина может защитить себя ... Сроки поставок имеют решающее значение для Украины перед ожидаемым весенним наступлением России. Сейчас идет острая дискуссия о тяжелом вооружении, и несколько стран, имеющих танк Leopard, готовы передать их Украине, - заявила Лундгрен.

При этом она считает важным "спросить Йонсона, готово ли правительство передать Украине танк Leopard".

Ранее телеканал "360" сообщал, что правительство Германии предложило отправить на Украину не только современные танки Leopard 2, но и их предыдущую версию - Leopard 1 - со своих складов. Однако допускается, что к ним может не хватить боеприпасов.

Также "Пятый канал" писал, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Примечательно, что до этого премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава не планирует поставлять на Украину танки Leopard и могла бы пойти на такой шаг только в составе коалиции европейских стран.