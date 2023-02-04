Госдеп США подтвердил смерть американского гражданина на Украине

В США подтвердили гибель американского гражданина на территории Украины. Фото: REUTERS

В США подтвердили гибель американского гражданина на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

В ведомстве сообщили, что гражданин США недавно погиб на территории Украины, но не назвали его имя или какие-либо другие данные.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине», - цитирует агентство сотрудника американского Госдепа, уточнив, что ранее сообщалось о гибели на Украине бывшего морпеха Пита Рида, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.

Ранее наемник из Соединенных Штатов Скайлер Джеймс Греггс погиб на северо-востоке Украины в ходе артиллерийского обстрела. Также сообщалось, что гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая 2022 года.

Напомним, подавляющее большинство граждан США, погибших на востоке Украины, составляют наемники, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ.

На стороне ВСУ принимают участие в боевых действиях наемники из разных стран. Так, в районе города Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) был ликвидирован 33-летний канадский наемник Йозеф Хильдебранд.