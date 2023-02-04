Ортопед Субботин назвал артроз возможной причиной хруста костей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Травматолог-ортопед Николай Субботин рассказал, почему иногда у людей может возникать хруста в костях.

По его словам, важно понимать, что хруст суставов может быть как безобидным симптомом, так и причиной серьезных патологий: воспаления сухожилий, артритов и артрозов. Об этом пишет Газета.Ru.

- В суставе всегда есть синовиальная жидкость, которая смазывает и питает сустав. В ней есть растворенные газы в виде пузырьков, которые иногда покидают жидкую часть и во время движения лопаются, тем самым вызывая звук хруста, - объяснил эксперт.

Доктор также добавил, что наиболее частой причиной появления хруста является артроз.

- Хруст может появляться в следствие повреждения суставного хряща. Здесь закономерность в том, что здоровый сустав покрыт скользящей пленкой, которая обеспечивает гладкое скольжение и правильность, плавность движений. Когда эта пленка повреждается, по разным причинам – травма, механические перегрузки, то волокна коллагена, из которого состоит весь хрящ, начинают потихонечку расплетаться, - пояснил ортопед.

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