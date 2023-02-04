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НовостиЗдоровье3 февраля 2023 22:21

Ортопед Субботин назвал артроз возможной причиной хруста костей

Он также рассказал про синовиальная жидкость
София ГОНЧАРОВА
Ортопед Субботин назвал артроз возможной причиной хруста костей

Ортопед Субботин назвал артроз возможной причиной хруста костей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Травматолог-ортопед Николай Субботин рассказал, почему иногда у людей может возникать хруста в костях.

По его словам, важно понимать, что хруст суставов может быть как безобидным симптомом, так и причиной серьезных патологий: воспаления сухожилий, артритов и артрозов. Об этом пишет Газета.Ru.

- В суставе всегда есть синовиальная жидкость, которая смазывает и питает сустав. В ней есть растворенные газы в виде пузырьков, которые иногда покидают жидкую часть и во время движения лопаются, тем самым вызывая звук хруста, - объяснил эксперт.

Доктор также добавил, что наиболее частой причиной появления хруста является артроз.

- Хруст может появляться в следствие повреждения суставного хряща. Здесь закономерность в том, что здоровый сустав покрыт скользящей пленкой, которая обеспечивает гладкое скольжение и правильность, плавность движений. Когда эта пленка повреждается, по разным причинам – травма, механические перегрузки, то волокна коллагена, из которого состоит весь хрящ, начинают потихонечку расплетаться, - пояснил ортопед.

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