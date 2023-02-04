Продажи новых пикапов Toyota Land Cruiser 79 начались в России Фото: REUTERS

В России в 2023 году дилеры начали поставлять новые утилитарные пикапы Toyota Land Cruiser 79 с одинарной кабиной.

Уточняется, что предложения о продаже таких автомобилей уже появились на сайтах официальных дилеров, а также на их страницах в классифайдах. Об этом пишет Газета.Ru.

Так, дилеры из Москвы предлагают автомобилистам приобрести пикапы без пробега Land Cruiser 79 песочного цвета. Цены на такую машину начинаются от 6,7 миллиона рублей.

Что касается размеров авто, то Toyota Land Cruiser 79 схож со знакомым россиянам пикапом Nissan Navara. Длина машины составляет 5220 мм, ширина – 1690 мм, высота – 1955 мм.

В оснащение данного транспортного средства входит гидроусилитель руля, шноркель, лебедка, кондиционер, трехспицевый руль, электростеклоподъемники и прочее.

Ранее телеканал "360" сообщал, что автоэксперты составили перечень машин с пробегом, которые подорожали больше всего на российском рынке. Так, средняя цена подержанных авто выросла с 1,3 до 1,8 миллиона рублей (35%). Больше всего из отечественных марок подорожал "УАЗ Патриот" (на 450 тысяч рублей).

Также RT писал, что эксперты проанализировали статистику продаж автомобилей премиальных брендов в возрасте до трёх лет с пробегом в России в 2022 году. Продажи таких машин выросли на 55%.