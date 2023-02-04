Замглавреда «России Сегодня» Горностаев заявил, что гордится включением в канадский санкционный список

Замглавреда "России Сегодня" Горностаев заявил, что гордится включением в канадские санкционные списки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавреда медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Горностаев считает включение его в санкционный список Кинады поводом для гордости, в том числе из-за того, что он оказался в одном списке с артистом Боярским.

«Эти санкции дают повод только гордиться», - заявил Горностаев.

Дмитрий Горностаев вспомнил историю своей семьи и рассказал, что его дед Михаил Боярский освобождал от фашистов Белоруссию и Литву, был ранен в живот и выжил, а вернувшись из госпиталя, начал строить танки.

«Теперь я попал под санкции союзников новых фашистов, которые засели в Киеве. Фашистов мы оттуда выбьем, как и тогда, во время Великой Отечественной», - цитирует Горностаева РИА Новости.

Напомним, МИД Канады также заявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня». Санкции введены за якобы распространение дезинформации российскими медиа.

Также в пятницу 3 февраля Канада заявила о введении санкций в отношении 38 граждан России, в том числе ряда российских деятелей культуры – артистов и певцов.

Как депутат российской Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал включение его в санкционный список Канады, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в США признали провал санкций против России.