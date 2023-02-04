Аналитик Деев спрогнозировал курс доллара на уровне 71 рубля на следующей неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал, что будет с курсами доллара и евро на следующей неделе.

По словам эксперта, если говорить про американскую валюту, то, вероятнее всего, доллар закрепился на уровне около 70 рублей, евро - будет выше 76 рублей. Он также добавил, что тренд на плавное ослабление нацвалюты продолжится. Об этом пишет RT.

- Ключевым событием для рубля станет эмбарго на российские нефтепродукты со стороны ЕС и потолок цен на эти товары от США. ... Доллар может вырасти до 71-72 рублей, евро - до уровня 77-79 рублей, - объяснил аналитик.

Ранее Life.ru писал, что средний курс доллара в текущем году ожидается на уровне 70 рублей. Такой прогноз озвучил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов.

"Пятый канал" напоминает, что эксперты советуют тем, кто не планирует покидать пределы РФ, не переводить деньги в иностранную валюту. Эффективнее хранить сбережения в рублях.