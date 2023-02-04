Большинство россиян поднимают себе настроение работой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 февраля отмечается Дня хорошего настроения. В преддверии этого праздника эксперты СберСтрахования жизни узнали у россиян, что лучше всего поднимает им настроение.

Выяснилось, что большинство опрошенных (23%) борется с плохим настроением, полностью занявшись любимым делом или работой. Еще 20% респондентов признались, что им помогают встречи с знакомыми, а 19% - предпочитают объятия любимых. Об этом пишет Газета.Ru.

Еще 18% граждан могут наслаждаться тишиной или наслаждаться занятиями медитации или йоги. 12% участников опроса рассказали, что хорошее настроение им дает шопинг, а 8% получают его после терапии с психологом или психоаналитиком.

Ранее телеканал "360" сообщал, что некоторых россиян не устраивает их текущее место работы, однако они не торопятся увольняться и искать предложения по вакансиям. По словам экспертов, одним из показателей того, что пора менять работу является токсичная атмосфера в коллективе является. Также поискать новое место стоит при постоянных и неоправданных жалобах начальства к сотруднику.