CNN: США впервые перечислили на нужды Украины конфискованные российские активы

В США создали прецедент, направив конфискованные у российского предпринимателя активы Украине. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты впервые направили на помощь Украине активы, конфискованные у россиянина. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов долларов, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева, передает СNN.

Малофеев был включен в санкционный список США в апреле 2022 года за действия, якобы направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. В одном из банков США предприниматель хранил более 5 млн долларов.

Министр юстиции США Меррик Гарланд сообщил телеканалу, что он утвердил перевод конфискованных активов для использования на Украине.

Информацию подтвердил телеканалу украинский министр юстиции Андрей Костин.

Напомним, еще весной 2022 года сенаторы США предложили направить конфискованные российские активы на восстановление Украины.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) заявила, что не может использовать замороженные активы Центробанка РФ ввиду действия международного принципа государственного иммунитета. Вместо конфискации активов ЦБ было предложено учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал незаконным возможное использование золотавалютных резервов России в восстановлении Украины.

Американские СМИ ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в США сделал «секретный звонок» в Белый дом с целью получить конфискованные деньги российских бизнесменов.