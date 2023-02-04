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НовостиЗдоровье4 февраля 2023 0:01

Онколог Пылев назвал рак молочной железы самым опасным для женщин

Любой рак может быть потенциально фатальным, напомнил он
София ГОНЧАРОВА
Онколог Пылев назвал рак молочной железы самым опасным для женщин

Онколог Пылев назвал рак молочной железы самым опасным для женщин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, что по статистике онкозаболеваний и смертности, для мужчин наиболее грозным является рак легких, для женщин - рак молочной железы.

При этом специалист напомнил, что любой рак может быть потенциально фатальным. Об этом пишет РИАМО.

- Если говорить о ранней диагностике, то скрининговые обследования тоже должны быть разумными. Фактически достоверный скрининг может быть уместен для рака шейки матки, колоректального рака, рака легких и предстательной железы, - объяснил Пылев.

По его словам, у достаточно большого процента людей в России рак диагностируется уже на поздней стадии. Но благодаря программам ранней диагностики ситуация в последние годы несколько улучшается.

- Тот же рак молочной железы – в одном случае мы можем прооперировать пациентку и назначить гормональную терапию, а в другом случае она нуждается в полугодовой лекарственной терапии параллельно с хирургическим этапом, - рассказал доктор.

Ранее "Известия" сообщали, что в России среди онкозаболеваний лидирует рак толстой и прямой кишки. Обе эти формы рака связаны в том числе с ожирением и избыточным весом. Эксперты напоминают, что ожирение повышает риск развития целого ряда онкозаболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы.