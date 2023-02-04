Онколог Пылев назвал рак молочной железы самым опасным для женщин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, что по статистике онкозаболеваний и смертности, для мужчин наиболее грозным является рак легких, для женщин - рак молочной железы.

При этом специалист напомнил, что любой рак может быть потенциально фатальным. Об этом пишет РИАМО.

- Если говорить о ранней диагностике, то скрининговые обследования тоже должны быть разумными. Фактически достоверный скрининг может быть уместен для рака шейки матки, колоректального рака, рака легких и предстательной железы, - объяснил Пылев.

По его словам, у достаточно большого процента людей в России рак диагностируется уже на поздней стадии. Но благодаря программам ранней диагностики ситуация в последние годы несколько улучшается.

- Тот же рак молочной железы – в одном случае мы можем прооперировать пациентку и назначить гормональную терапию, а в другом случае она нуждается в полугодовой лекарственной терапии параллельно с хирургическим этапом, - рассказал доктор.

Ранее "Известия" сообщали, что в России среди онкозаболеваний лидирует рак толстой и прямой кишки. Обе эти формы рака связаны в том числе с ожирением и избыточным весом. Эксперты напоминают, что ожирение повышает риск развития целого ряда онкозаболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы.