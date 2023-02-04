Православный активист Феодориди не поверил в оправдания Киркорова за танцы с крестом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Православный активист Михаил Феодориди рассказал, что не верит в оправдания Филиппа Киркорова, устроившего танцы с крестом на сцене.

Накануне Александр Добровинский отверг все обвинения в адрес исполнителя. По его словам, номер с крестом "задуман как раз как поклонение Марии Магдалине". А до этого защитник уточнил, что Киркоров посвящал номер своей матери. Однако активиста такие оправдания не устроили, пишет Ридус.

- Сказать можно все, что угодно. Визуально мы видим, что Киркоров поднимается на повернутый крест в окружении подтанцовки в форме монахов, на которых кресты католические, они воздевают руки вверх, а в это время на экранах за ними - бесовские хари. Это в чистом виде сатанинский обряд! - заявил Феодориди.

Он также акцентировал внимание на том, что в сети есть десятки роликов с явным глумлением над православными символами.

Накануне сообщалось, что спустя девять месяцев после возмутившего публику номера на песню "Мария Магдалена" во время юбилейного шоу Филиппа Киркорова в Кремле певцу все-таки придется ответить за свою выходку. За осквернение креста и оскорбление чувств верующих с поп-короля требуют 1 миллион рублей: соответствующий иск 31 января поступил в Таганский районный суд Москвы.