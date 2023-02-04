CNN: Китайский аэростат замечен над Латинской Америкой

В Пентагоне заявили об еще одном китайском аэростате-шпионе.
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Над Латинской Америкой замечен китайский аэростат. Об этом сообщает телеканал CNN, информация получена телеканалом из оборонного ведомства США.
Сообщается, что в Пентагоне допускают, что это еще один аэростат-шпион.
«Мы получаем сведения об аэростате, которые пролетает над Латинской Америкой. По нашим оценкам, это еще один китайский аэростат-разведчик», - цитирует телеканал заявление главы пресс-службы Пентагона Патрика Райдера.
Пентагон отслеживает траекторию движения аэростата, уточнил Райдер, добавив, что на момент получения информации телеканалом он не двигался в сторону США.
Ранее сообщалось, что американские военные последние несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.
Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками.
В МИД Китая объяснили, что замеченный над США гражданский аэростат используется в научных целях. По версии китайского дипломатического ведомства, шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра.
Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в КНР из-за инцидента с китайским аэростатом. Белый дом предполагает, что китайский аэростат мог собирать секретные сведения о размещении военных объектов.
После этого МИД Китая призвал прекратить спекулировать на теме якобы шпионского аэростата.