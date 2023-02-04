Украинские военные превращают Снигиревку в Херсонской области в военную базу с танками

ВСУ размещают танки в населенных пунктах, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита. Фото: REUTERS

Украинские военные размещают военные объекты в населенных пунктах Херсонской области, маскируясь под мирных жителей и планируют использовать гражданское население в качестве живого щита. Об этом рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По словам чиновника, такое положение наблюдается в Снигиревке, Павловке и Васильевке.

«Там размещаются украинские военнослужащие, там размещаются военные объекты. Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов», - цитирует Барбашова РИА Новости.

Глава администрации добавил, что в Снигиревке ВСУ разместили около 20 танков, а подходы к складам с боеприпасами заминировали.

Ранее украинский пленный Кулык рассказал о расстреле мирных жителей в Мариуполе. По словам украинского военного, были расстреляны семеро мужчин и женщина.

Также сообщалось, что в результате удара ВСУ погибли 23 мирных жителя Запорожья, выезжавших на освобожденную территорию.

Украинские военные расстреляли в упор группу российских пленных. Спецкор «КП» Александр Коц рассказал, что стоит за шокирующим видео казни безоружных людей.

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