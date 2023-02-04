Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 февраля 2023 3:30

Врач из ЛНР рассказал о росте числа мирных жителей с осколочными ранениями после обстрелов ВСУ

Пострадавшие не слышали «прилетов» и не успевали спрятаться
Мария ПАВЛОВА
Врач из ДНР рассказал об увеличении числа раненых после обстрелов со стороны ВСУ.

Врач из ДНР рассказал об увеличении числа раненых после обстрелов со стороны ВСУ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В медучреждения Луганской Народной Республики стали доставлять больше пострадавших от обстрелов ВСУ с осколочными ранениями, причем речь идет в большинстве случаев о мирных жителях, которые не слышали «прилетов» и не успели спрятаться. Об этом рассказал РИА Новости замглавврача одной из больниц ЛНР.

«Сейчас раненых стало поступать намного больше, это мирные граждане, которые получают осколочные ранения в результате артиллерийских бомбёжек», - цитирует слова собеседника агентство.

Напомним, США в течение девяти месяцев поставят Украине «умные» дальнобойные снаряды: в чем их опасность и есть ли у России «противоядие», читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что США передадут Украине ракеты большой дальности в рамках нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.