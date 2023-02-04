Врач из ЛНР рассказал о росте числа мирных жителей с осколочными ранениями после обстрелов ВСУ

Врач из ДНР рассказал об увеличении числа раненых после обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В медучреждения Луганской Народной Республики стали доставлять больше пострадавших от обстрелов ВСУ с осколочными ранениями, причем речь идет в большинстве случаев о мирных жителях, которые не слышали «прилетов» и не успели спрятаться. Об этом рассказал РИА Новости замглавврача одной из больниц ЛНР.

«Сейчас раненых стало поступать намного больше, это мирные граждане, которые получают осколочные ранения в результате артиллерийских бомбёжек», - цитирует слова собеседника агентство.

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