Немецкий журналист рассказал, как главы ЕС вводят украинцев в заблуждение. Фото: REUTERS

Европейские лидеры дают Украине ложные надежды насчет вступления страны в ЕС. Так считает немецкий журналист Флориан Нойханн.

«Надо отдать должное Урсуле фон дер Ляйен: она прекрасно владеет искусством политического представления», - сказал Нойханн в эфире немецкого телеканала ZDF, комментируя прошедший в Киеве саммит ЕС-Украина.

Журналист отметил, что Украина после саммита получила «ложную иллюзию» о том, что быстрое вступление страны в Евросоюз может быть реальным, в то время как, по мнению Нойханна, в этом вопросе скорее всего будет реализован сценарий, описанный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним, Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться на десятилетия, если стандарты для вступления в Евросоюз не будут существенно снижены.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России новым «массивным» пакетом санкций в размере 10 млрд евро. Об этом она заявила 3 февраля 2023 года по итогам саммита ЕС-Украина.

Тем временем ЕС и США спорят, кто из них больше поддержал киевский режим.

О том, как президент Украины Владимир Зеленский красиво обманул и США, и свой народ и почему показательная борьба с украинскими олигархами оказалась фейком, читайте здесь на KP.RU.