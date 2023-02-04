Что произошло в ночь на 4 февраля

Энтони Блинкен отложил визит в КНР из-за китайского аэростата, несколько дней летающего над территорией США. Фото: REUTERS

Белый дом раздумывает над тем, чтобы перенести или вовсе отменить визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который планировался на следующей неделе, из-за аэростата КНР в воздушном пространстве США. В Пентагоне допускают, что аэростат ведет разведывательную деятельность. В КНР заявили, что шар предназначен для сбора научных данных и отклонился от маршрута из-за сильного ветра.

Владимир Зеленский должен сдаться для того, чтобы украинский конфликт завершился и наступил мир, считают читатели британского издания Daily Mail. Комментируя публикацию о выступлении российского лидера Владимира Путина по случаю годовщины разгрома гитлеровцев в Сталинграде, британцы отмечают, что конфликт фактически спровоцировали США и НАТО.

МИД Канады заявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня». Санкции введены за якобы распространение дезинформации российскими медиа. Также санкции введены в отношении 38 россиян. Среди попавших под канадские рестрикции российских деятелей культуры – Михаил Боярский, Николай Басков, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила веденные Канадой санкции против российских журналистов и деятелей культуры с практиками Третьего Рейха по уничтожению «негерманского духа».

Страны G7 и Австралия установят два потолка цен на российские нефтепродукты с 5 февраля. В зависимости от категории нефтепродуктов потолок устанавливается в $100 и $45 за баррель.

Соединенные Штаты впервые направили на помощь Украине активы, конфискованные у россиянина. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов долларов, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева.

Следственный комитет России займется расследованием уголовного дела по факту незаконного решения украинской Генпрокуратуры о предъявлении обвинения военкору Семену Пегову. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин в пятницу 3 февраля.

США могут закрыть турецким банкам и бизнесу доступ к рынкам стран Большой семерки и корреспондентским связям. Об этом предупредил Анкару замминистра финансов США Брайан Нельсон. По словам Нельсона, таким образом Вашингтон может наказать Турцию за торговое сотрудничество с Россией.

Украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя в марте 2022 года. По словам военнослужащего, люди были расстреляны в районе завода имени Ильича.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что передача Вашингтоном Украине мощных вооружений обостряет конфликт. Дипломат отметил, что США науськивают Киев атаковать российские регионы.

Украинские военные размещают военные объекты в населенных пунктах Херсонской области, маскируясь под мирных жителей и планируют использовать гражданское население в качестве живого щита. Об этом рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Польский политолог Холащинский считает, что западную бронетехнику на Украине «перемолотят» за квартал.