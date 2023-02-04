Единственный авианосец ВМС Бразилии затоплен в Атлантике

Бразилия затопила свой единственный авианосец Фото: REUTERS

Военно-морские силы (ВМС) Бразилии затопили единственный авианосец национального флота в Атлантике в пятницу, 3 февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте ВМС латиноамериканской страны.

В ведомстве отметили, что операция прошла "строго в соответствии с планом". Судно пошло ко дну в 350 километров от берега в месте, где глубина составляет порядка 5 тысяч метров.

Авианосец "Сан-Паулу" был выведен из эксплуатации еще в 2021 году, после чего его продали турецкой компании Sok за 1,8 млн долларов. Однако в Турции, где корабль планировалось разобрать, ему запретили в стоянке у берегов.

При попытке вернуть корабль в Латинскую Америку бразильские власти отказались принять его из-за рисков для окружающей среды. Компромиссом стало решение о затоплении в Атлантике.

Как ранее писал сайт KP.RU, генерал из Соединенных Штатов назвал четыре сильнейшие армии мира. По мнению высокопоставленного американского офицера, боевой силой высшего уровня обладают войска США, России, Китая и Франции.

Чуть ниже он оценил возможности немецких и итальянских боевых сил. Генерал честно признал, что британскую армию едва ли можно поставить в один ряд даже с ними.