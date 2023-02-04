МИД Китая заявил об углублении взаимного доверия с Россией

Китай намерен и дальше развивать сотрудничество с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай и Россия укрепляют взаимное доверие, расширяя сотрудничество по всем направлениям. Об этом сообщило министерство иностранных дел (МИД) КНР в субботу, 4 февраля 2023 года.

"Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене", - подчеркнул замглавы китайского внешнеполитического ведомства Ма Чжаосюя в заявлении по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам дипломата, отношения Пекина и Москвы остаются на высоком уровне и продолжают развиваться.

Как ранее писал сайт KP.RU, новый глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин готов продвигать двусторонние отношения с Москвой. По его словам, российско-китайские отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненацеленности против третьих сторон.

Напомним, официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР будет защищать свои компании в случае введения санкций США против них из-за спецоперации России в Украине. По ее словам, Соединенные Штаты выступают виновником в эскалации конфликта в Украине из-за поставок вооружений. Дипломат считает, что, если бы не Вашингтон, ситуацию бы уже урегулировали.