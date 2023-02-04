Желтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлен бессрочно

Власти Белгородской области приняли решение продлить "желтый" уровень террористической опасности бессрочно Фото: Александр ГЛУЗ

"Желтый" уровень террористической опасности бессрочно продлен в Белгородской области. О соответствующем решении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу, 4 февраля 2023 года.

Особый режим будет действовать до особого распоряжения. По словам главы региона, ограничительные меры снимут, когда обстановка улучшиться.

"Желтый" уровень террористической опасности означает, что правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности общества и государства.

Сохранять бдительность рекомендуется не только правоохранителям, но и всем гражданам. В частности, следует информировать силовиков о всех подозрительных вещах и явлениях, которые они замечают.