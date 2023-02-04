Онколог Федянкин заявил, что самостоятельно выявить рак помогут опухоли на коже

Наличие симптомов может говорить о том, что болезнь вышла за пределы первой стадии Фото: Shutterstock

Определить онкологию самостоятельно поможет внимательность к состоянию своего тела - например, тревожным звонком является наличие опухолей на молочных железах, кожных покровах, слизистой ротовой полости. Об этом рассказал врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного Департамента здравоохранения Михаил Федянин.

"Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях визуальных локализаций, - к примеру, молочные железы, яички, кожные покровы, слизистая ротовой полости", - сказал Федянин РИА Новости.

Свое заявление эксперт приурочил к Дню борьбы с раком, который отмечается в России 4 февраля. Он отметил также, что наличие симптомов может говорить о том, что болезнь вышла за пределы первой стадии. Поэтому, чтобы не допустить ее развития, стоит регулярно проходить обследования и диспансеризации.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета создали программу поддержки для людей с раком, которая работает на базе мобильного приложения «Мое здоровье».