Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Журналистка норвежского издания NRK Гру Холм возмутилась проходящей в Москве выставкой, посвященной детям Донбасса. Корреспондент вернулась в Россию впервые с 1990-х годов и, по ее словам, не заметила почти ничего, что напоминало бы о проведении спецоперации на Украине.

Гру Холм не понравилось как то, что россияне не испытывают проблем из-за ушедших из страны брендов, так и то, что на полках в магазинах царит разнообразие - граждане могут

"Все — от автомобилей до туалетной бумаги, корицы и рыбы — можно заказать в интернете. В Москве доставка до двери очень часто не стоит ни копейки", - призналась журналистка.

А выставка о детях Донбасса на Старом Арбате возмутила Холм тем, что таким образом Россия, якобы "оправдывает агрессию".

Как ранее писал сайт kp.ru, Следственный комитет России займется расследованием уголовного дела по факту незаконного решения украинской Генпрокуратуры о предъявлении обвинения военкору Семену Пегову.