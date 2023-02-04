Совфед призвал евродепутатов осудить акции с сожжением Корана

Совет Федерации РФ осудил сожжение Корана в Швеции и Нидерландах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации России выразил решительный протест в связи акциями по сожжению Корана в Нидерландах и Швеции, призвав европейских парламентариев осудить действия экстремистов. Об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Полностью поддерживаю коллег и считаю совершенное радикалами осквернение Корана актом варварства и ксенофобии", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале, добавив, что подобные проявления в России шокируют не только мусульман, но и представителей других конфессий.

По ее словам, российские сенаторы назвали сожжение Корана разжиганием межрелигиозной розни и обратились к евродепутатам с призывом защитить права мусульман и представителей иных религий на свободу вероисповедания, а экстремистов – привлечь к ответственности.

Напомним, громкий политический скандал разгорелся после того, как 21 января представители правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана публично сожгли Коран возле посольства Турции в Стокгольме.

Палудан заявил, что этой акцией они выражают свое отношение к решению Турции и турецкого лидера Тайипа Эрдогана препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Сожжением священной книги дело не ограничилось: лидер "Жесткого курса" также показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Как ранее писал сайт KP.RU, муфтии России выступили с резким осуждением акции сожжения Корана в Швеции. Ведущие мусульманские организации нашей страны выступили с совместным заявлением, в котором назвали действия протестующих в Стокгольме актом вандализма. По мнению мусульман России, сожжение священной книги продемонстрировало глубокое разложение европейского общества.