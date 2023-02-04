Парламент Крыма оценил национализированные украинские активы в миллиарды рублей Фото: Юлия МАРКИНА

Парламент Крыма оценил национализированные украинские активы в миллиарды рублей, об этом сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.

«В список национализированного имущества попали крупные предприятия, в том числе туристской инфраструктуры», - уточнил Константинов.

Он подчеркнул, что перед выставлением национализированных предприятий на торги проведут их оценку.

Политик отметил, что если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает.

Константинов заверил, что тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества украинских бизнесменов в Крыму направят на нужды участников СВО.

Он отметил, что деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь надо пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей родины.

3 февраля 2023 года депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализацию имущества украинских бизнесменов.

Сообщалось, что в этот перечень было включено примерно 500 объектов, которые относятся к различным предприятиям, а также банкам, туристской и спортивной инфраструктуре.