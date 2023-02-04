В Германии призвали не давать Украине ложных надежд на вступление в Евросоюз

Надежды Украины на скорое вступление в Евросоюз имеют мало общего с реальным положением дел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Совета Европы Шарль Мишель создают у Киева иллюзию возможности скорого вступления в Евросоюз, но на самом деле это не так. Об этом заявил журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн.

По его словам, европейским политикам следует быть честными с Украиной и не давать ей ложных надежд.

"Она заслуживает, чтобы высшие должностные лица Европы были честны с ней, - подчеркнул Нойханн. - И не давали ложных надежд".

Тележурналист выразил мнение, что в этом плане наиболее близкой к реальности видится позиция президента Франции Эммануэля Макрона. В частности, французский лидер считает, что на вступление Украины в Европейский союз "потребуются десятилетия".

Нойханн особо выделил проблему "безудержной коррупции" в Киеве, с которой, по его оценке, не связаны недавно прошедшие обыски у украинских высокопоставленных чиновников.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна имеет "амбициозный план" по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. При этом западные журналисты отмечают, что прогноз Киева по срокам вступления "никто в Европейском союзе не считает реалистичным".

Как писал сайт KP.RU, в декабре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

По его словам, современное цивилизованное государство в ЕС не нужно, а вот территорию с какими-никакими ресурсами, но с в разы (если не на порядок) уменьшившимся населением там принять готовы.