В Раде заявили о продлении военного положения и мобилизации на Украине Фото: REUTERS

Срок военного положения и мобилизации на Украине в ближайшее время снова продлят, об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации», - сказал депутат.

Он уточнил, что продления начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова 90 дней.

По его словам, соответствующие законы будут приняты парламентом на следующей неделе.

Как писал сайт KP.RU, 14 декабря 2022 года замминистра обороны Анна Маляр заявила, что на Украине в 2023 году могут продлить мобилизацию, которая согласно действующему указу должна закончиться 19 февраля 2022 года.

Она отметила, что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери, есть потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас живы-здоровы, не ранены, нуждаются в замене.

22 января 2023 года сообщалось, что представители военкомата при поддержке полиции обошли всех мужчин, пришедших проводить погибшего в последний путь и раздали каждому из них повестки о мобилизации.

По всем городам Украины военные в сопровождении полиции устраивают настоящие облавы на потенциальных мобилизованных.