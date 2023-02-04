Депутат Шеремет уверен, что удары по Крыму ракетами США следует считать объявлением войны

Россия готова дать отпор в случае попытки Киева ударить по Крыму американскими ракетами Фото: Александр КОЦ

Россия должна рассматривать возможные удары по Крыму американскими ракетами, как объявление войны со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что подобное развитие событий "плохо обернется" для Вашингтона, и Белому дому следует это осознать.

"Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства", - уточнил Шеремет.

По его словам, нападение на Российскую Федерацию "не только глупо, но и смертельно опасно".

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ответ Москвы на попытки ударить по Крыму будет быстрым, жестким и убедительным. В частности, российским военным придется нанести "удары возмездия", отметил политик.

Напомним, официальный Вашингтон склоняется к предоставлению ВСУ возможности наносить удары по территории Крыма. Администрация президента США Джозефа Байдена готова пойти на повышение риска эскалации, предоставив Украине "средства для нанесения ударов по Крыму". Подробности читайте на сайте KP.RU.