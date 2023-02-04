Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции Фото: REUTERS

Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

«Сегодня произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции «Укрэнерго», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в связи с этим Одесса и часть Одесского района временно обесточены.

Однако, местные СМИ утром сообщали о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.

Как писал сайт KP.RU, 23 декабря 2022 года телеканал Sky News опубликовал снимки почти полностью обесточенной Украины, сделанные со спутника.

На опубликованных снимках, энергоснабжение Украины в ноябре прошлого года значительно сократилось по сравнению с январем.

Отмечалось, что анализ фотографий показывал, что в конце ноября энергетическая система Украины стал почти полностью неисправной.

Экстренные отключения электроэнергии ранее применялись во многих регионах Украины, а 17 декабря 2022 года «Укрэнерго» сообщало о значительном дефиците в украинской энергосистеме, осложненном непогодой.