Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обычные граждане стран Евросоюза расплачиваются за антироссийские санкции Запада и поставки вооружения Киеву. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"За санкции, поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются, причем в прямом смысле слова, рядовые граждане ЕС", - подчеркнул Медведев.

По его словам, их можно только пожалеть, что "выбрали столь убогих руководителей", которым "нет дела до собственных граждан".

Напомним, французский обозреватель Патрис Браво уверен, что санкции Запада в отношении атомной отрасли России обернутся против тех, кто их ввел. Он напомнил, что Россия является признанным во всем мире поставщиком технологий по обогащению урана и одним из крупнейших экспортеров этого топлива. Более того, РФ участвует в крупных проектах по строительству атомных электростанций в Турции, Венгрии, Индии, Китае и Египте.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводам, что европейские страны попали в ловушку Вашингтона и оказались в сильной зависимость от поставок энергетики из США. По их оценке, в связи с этим разногласия между Белым домом и Европой усилились, а раскол стал серьезнее.