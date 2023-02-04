Медведев заявил о готовности Москвы применять все виды оружия в случае ударов ВСУ по России

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова к применению всех видов оружия в случае, если Вооруженные силы Украины будут наносить удары по территории РФ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия", - подчеркнул Медведев.

По словам политика, действия Кремля будут продиктованы российским доктринам, в том числе Основами ядерного сдерживания.

Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.

Москва также может использовать ядерное вооружение в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.