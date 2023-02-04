Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, если бы действительно желали скорейшего завершения конфликта на Украине, могли "щелчком пальца" остановить боевые действия. Соответствующее мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"Он (Вашингтон – ред.) мог бы сделать это щелчком пальца, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров", - уверен Медведев.

Политик также добавил, что именно США и спровоцировали украинский конфликт.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что украинский конфликт, вероятнее всего, будет завершен после заключения "большой сделки" между российской стороной и западным блоком.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова выразила мнение, что решения в Киеве на самом деле принимает не глава Украины Владимир Зеленский. По ее оценке, это подтверждается словами американского лидера Джозефа Байдена, который незадолго до этого сообщил о подготовке ВСУ к контрнаступлению.