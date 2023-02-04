Умер Джордж Робертсон, актер из серии фильмов «Полицейская академия» Фото: kp.ru

Канадский актер Джордж Робертсон, широко известный по роли начальника Хернста в серии комедийных фильмов «Полицейская академия», умер в возрасте 89 лет, об этом сообщило издание Deadline.

В публикации отметили, что, со слов родных, актер скончался 29 января в Центре медицинских наук Саннибрук в Торонто (Канада).

Как писал сайт KP.RU, в Санкт-Петербурге умер скандальный рэпер Yung Trappa, настоящее имя музыканта – Владислав Ширяев, ему было 27 лет.

В сообшении указывалось, что 2 февраля не стало нашего друга, артиста - Yung Trappa.Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими от остановки сердца.

По одной из версий, Владислав мог умереть от передозировки наркотиков.

3 февраля 2023 года в возрасте 88 лет скончался известный французский модельер Пако Рабан.

Отмечалось, что Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Пасайе, в провинции Гипускоа в испанской Стране Басков, его настоящее имя было Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Его мать работала на Кристобаля Баленсиагу.