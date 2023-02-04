The Telegraph: ЕС не торопится принимать Украину из-за угрозы банкротства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз не торопится принимать Украину из-за угрозы банкротства, об этом заявил редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп.

«ЕС не может ускорить процесс вступления Киева в блок, опасаясь обанкротить себя», - написал Крисп.

Он подчеркнул, что как только Украина станет членом ЕС, Брюссель будет обязан предоставить ей сотни миллиардов евро финансирования и помощи, что потребует длительного и мучительного пересмотра правил.

Автор отметил, что на Западе уже не представляется возможным скрыть, насколько сложным, длительным и дорогостоящим может стать окончательный прием Украины в Евросоюз.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

4 февраля 2023 года на телеканале ZDF подчеркнули, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и представитель Совета Европы Шарль Мишель создают у Киева иллюзию возможности скорого вступления в ЕСвросоюз, но на самом деле это не так.

Указывалось, что европейским политикам следует быть честными с Украиной и не давать ей ложных надежд.

Отмечалось, что в этом плане наиболее близкой к реальности является позиция Макрона, который считает, что на вступление Украины в Европейский союз «потребуются десятилетия».