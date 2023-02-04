Минэнерго Венгрии предрекло Европе дефицит дизеля рост цен из-за потолка цен на нефтепродукты

Венгрия предупредила Евросоюз о тяжелых последствиях потолка цен на нефтепродукты из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потолок цен на российские нефтепродукты, вступающий в силу 5 февраля 2023 года, грозит Европе дефицитом дизеля и ростом цен на нефтяную продукцию, что станет дополнительным бременем для европейских стран, бизнеса и населения. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики Венгрии.

"Европа может столкнуться с нехваткой дизельного топлива и ростом цен на нефтепродукты, поскольку половина потребностей ЕС в дизельном топливе до сих пор обеспечивалась из российских источников", - подчеркнули в ведомстве.

По оценке венгерского Минэнерго, теперь Евросоюзу придется полагаться на поставки из более отдаленных регионов, в том числе Индии, Ближнего Востока и Китая, что ставит под вопрос безопасность поставок.

Будапешт выступает против любых антироссийских ограничений в сфере энергетики, так как они больше всего угрожают самому Европейскому союзу, подчеркнули в министерстве.

"Провальная санкционная политика ввергает Европу в кризис, накладывая тяжелое дополнительное бремя на страны, бизнес и европейские семьи", - говорится в сообщении.

Напомним, практически все жители Венгрии высказались за отмену санкций Европейского союза в отношении России. Об этом заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи в социальных сетях.

По ее словам, в консультациях по этому вопросу приняли участие свыше 1,3 млн венгров, и 97% из них однозначно заявили, что "отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб". На этом фоне Александра Сенткирайи подчеркнула, что санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что десятый пакет антироссийских санкционных ограничений ЕС стал бы "огромной ошибкой", поскольку доказано, что санкции против Москвы ведут Европейский союз в тупик.