В Венгрии продолжат перерабатывать нефть из России после 5 февраля Фото: REUTERS

Венгрия после вступления ограничений в силу 5 февраля по-прежнему сможет перерабатывать российскую нефть внутри страны, однако в долгосрочной перспективе последствия новых антироссийских санкций могут сказаться и на Венгрии, об этом завили в министерстве энергетики страны.

«Правительство для Венгрии добилось временного исключения из санкций поставок нефти, поступающей по трубопроводу, поэтому в дальнейшем по-прежнему можно будет перерабатывать и распределять внутри страны продукты российского происхождения», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в долгосрочной перспективе последствия новых санкционных ограничений, которые сейчас вступают в силу, могут сказаться и на Венгрии.

Уточнялось, что для стабильного снабжения Венгрии топливом необходим импорт, поэтому рост цен на топливо в Европе из-за санкций может затронуть и Венгрию.

Как писал сайт KP.RU, минэнеро Венгрии сообщило, что потолок цен на российские нефтепродукты, вступающий в силу 5 февраля 2023 года, грозит Европе дефицитом дизеля и ростом цен на нефтяную продукцию, что станет дополнительным бременем для европейских стран, бизнеса и населения.

В ведомстве подчеркнули, что теперь Евросоюзу придется полагаться на поставки из более отдаленных регионов, в том числе Индии, Ближнего Востока и Китая, что ставит под вопрос безопасность поставок.

В сообщении указали, что провальная санкционная политика ввергает Европу в кризис, накладывая тяжелое дополнительное бремя на страны, бизнес и европейские семьи.

Ранее практически все жители Венгрии высказались за отмену санкций Европейского союза в отношении России.

23 января 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что десятый пакет антироссийских станционных ограничений стал бы «огромной ошибкой», поскольку доказано, что санкции против Москвы ведут Европейский союз «в тупик».