Газманов о 17 млн рублей от Президентского фонда: «Мне они не выдавались» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый артист Олег Газманов в интервью KP.RU сообщил, что 17 млн рублей выдавались благотворительному фонду «Равенство возможностей» полгода назад, а не ему.

«Не мне. И не на базу. 17 млн рублей, о которых кричат все заголовки – это сумма гранта от Президентского фонда культурных инициатив, которую получил полгода назад благотворительный фонд «Равенство возможностей», - ответил Газманов на вопрос давало ли государство ему 17 млн рублей на базу патриотических песен «Родники».

Артист уточнил, что этот фонд продвигает культурные проекты.

- А я лет 15 назад придумал проект «Родники», - пояснил в интервью KP.RU Олег Газманов.

Газманов подчеркнул, что фонду во главе с его президентом Еленой Ульяновой понравился его проект: "И мы теперь его вместе реализуем и развиваем".

По его словам, суть проекта - в поддержке и продвижении нашей народной глубинной культуры и по-настоящему талантливых людей, которые достойны того, чтобы их услышали миллионы.

«Конкурс патриотических песен, так же как и создание базы или, правильнее, каталога этих песен – это лишь части проекта, одна из его задач на первом этапе», - пояснил Газманов.