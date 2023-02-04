Бывший разведчик США Риттер: поставка американских танков Киеву – уловка Белого дома Фото: REUTERS

Поставки американских танков киевскому режиму являются уловкой администрации Байдена для сохранения репутации, об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер пояснил, что малое количество отправляемых Украине боевых машин, а также долгие сроки отправки не повлияют на обстановку в украинском кризисе в пользу Киева.

«Это политическое прикрытие. Байден все знает, Остин все знает, Салливан знает», - сказал офицер.

По его словам, они все знают, что все кончено, поэтому создают возможность сообщить американцам, что «мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, но этого было недостаточно».

Он отметил, что мы буквально жертвуем Украиной и украинской армией, приносим их в жертву.

Как писал сайт KP.RU, 29 января 2023 года Скотт Риттер заявил, что Запад намеренно растягивает сроки поставок натовской техники Украине.

По его мнению, это позволяет альянсу создать видимость поддержки киевских властей.

Он отметил, что НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. Другие - только делают вид, что участвуют.

Офицер указал, что самое главное, что никто из них не верит, что Украина может выиграть.

По словам Риттера, обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, а ВСУ не получат должной подготовки для его использования.

В ноябре 2022 года Риттер сказал, что Конгресс США в настоящее время оказывает активную и масштабную поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам.