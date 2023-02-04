Экс-премьеры Британии Джонсон и Трасс хотят вернуться в большую политику

Лиз Трасс и Борис Джонсон намерены сделать все ради возвращения во власть в Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два экс-премьера Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс собираются в самом ближайшем будущем вернуться в большую политику. Информацию об этом распространило влиятельное британское издание The Times со ссылкой на собственные источники в политической элите страны.

По информации журналистов, Трасс готовится апеллировать к неверному курсу экономики своего преемника — Риши Сунака. При этом Джонсон уже отмечал недостаточно решительное поведение Лондона в украинском вопросе.

И если Джонсон не намерен выступать с критическими заявлениями в адрес руководства Британии, а будет лишь продолжать пиариться на ситуации с Украиной, то Трасс собирается сделать ряд публичных заявлений и даже написать статью в одно из ведущих британских изданий, подчеркивает The Times.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что Джонсон считает, что действующий британский премьер Риши Сунак не сможет продержаться на своем посту до конца 2023 года, так как вызовы, с которым ему предстоит столкнуться, окажутся крайне серьезными и тяжелыми. В связи с этим бывший глава кабинета министров Соединенного Королевства уже неформально дал понять своим соратникам, что готов сделать все для скорейшего возвращения во власть (как отмечают в ближайшем окружении Бориса Джонсона, "он в буквальном смысле готов на все и будет действовать настолько жестко, насколько этого потребует текущая ситуация").