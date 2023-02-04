Басков: санкции Канады демонстрируют двойные стандарты Запада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкции Канады демонстрируют двойные стандарты Запада, об этом написал народный артист России Николай Басков в своем Telegram-канале.

По его мнению, власти Канады уделили много внимания его патриотической позиции.

«Так и представляю, как МИД Канады всем составом смотрит концерт на Красной Площади и старательно записывает каждого, кто там выступил», - сказал Басков.

Он пояснил, что теперь если ты поддерживаешь свою страну и ее безопасность, тебя называют пропагандистом.

«Двойные стандарты Запада в действии», - заявил Басков.

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря 2022 года Николай Басков одним из первых поддержал спецоперацию России на Украине. Певец четко озвучил свою патриотичную позицию. Артист не раз бывал в госпиталях, где проведывал раненых бойцов.

Артист сообщил, что пожертвовал миллион рублей на помощь семьям участников СВО.

Басков подчеркнул, что цели объявленной операции: мирная жизнь на Донбассе, дефашиизация и демилитаризация Украины, а значит - защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах.

Он подчеркнул, что Запад 30 лет беспринципного обманывал Россию, плевать хотел на права россиян и считал людьми второго сорта.