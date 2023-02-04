Рамзан Кадыров опубликовал обращение к своему отцу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал обращение к своему отцу и первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову и опубликовал архивное видео в своем Telegram-канале.

На обнародованном видео Ахмат-Хаджи Кадыров обещает закончить войну.

В комментарии Рамзан Кадыров отметил, что его отец сдержал слово.

Он подчеркнул, что войну удалось завершить еще тогда, когда Кадыров-старший «озвучил правду» и «первым смело выступил против фальшивых идеологов».

«И это твоя великая заслуга перед всей страной. Ты оставил нам большое наследие, которое мы должны сохранить и приумножить, — Путь», - написал Рамзан Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно со второй бригадой Народной милиции ЛНР отбили стратегически важный опорный пункт в ходе наступления в ДНР.

17 января 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что Россия способна противостоять блоку НАТО в конфликте на Украине.

Он подчеркнул, что не смотря на желание Запада спровоцировать глобальный конфликт, по факту спецоперация является локальным и полностью контролируемым процессом.

29 декабря 2022 года глава Чечни заявил, что в конце проведения специальной военной операции российские войска поднимут «флаг победы» в Киеве.