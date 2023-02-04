Бывший советник Кучмы Соскин допустил уход Зеленского в отставку

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит скорая отставка из-за существенного ослабления позиций Демократической партии и главы Белого дома Джо Байдена в США.

Такую позицию публично высказал экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, политический аналитик и экономист Олег Соскин в ходе стрима на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, Зеленскому неизбежно придется оставить должность украинского президента, если в 2024 году пост главы Соединенных Штатов Америки займет Дональд Трамп или кто-то из его коллег по американской Республиканской партии. Такой сценарий развития событий аналитик называет вполне реалистичным и обращает внимание на то, что все последние перестановки и пертурбации в команде Зеленского могут быть связаны именно с неустойчивостью положения украинского лидера.

"Зеленский в настоящее время уже фактически находится в капкане. Можно даже сказать, что уже все, Зеленскому больше ничего не поможет", - резюмирует бывший советник Кучмы Соскин.

Ранее Зеленского и его политику начали активно критиковать на Западе: в частности, многим европейским и американским политикам очень не нравится постоянное "выпрашивание" украинским лидером все нового западного оружия.

В частности, бывший депутат Европейского парламента от Франции Флориан Филиппо публично заявил о том, что считает Зеленского "больным человеком" и "откровенным безумцев": поводом стали просьбы президента Украины как можно скорее передать боевикам ВСУ современные европейские боевые самолеты (в частности, речь идет об истребителях европейского и американского производства).