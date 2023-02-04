МИД Франции заявил, что оружие Киеву поставляется «для самообороны» Фото: REUTERS

НАТО не воюет с Россией, а поставки оружия государству, «которое ведет самооборону», предусмотрены статьей 51 Устава ООН, об этом заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI.

«Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией», - сказала пресс-секретарь.

Он пояснила, что поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, - это предусмотрено статьей 51 Устава ООН - не являются совместным участием в военных действиях.

Комментируя возможность вступления Украины в НАТО, Лежандр заявила, что «сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня».

Как писал сайт KP.RU, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что поставки американских танков киевскому режиму являются уловкой администрации Байдена для сохранения репутации.

Он отметил, что США буквально жертвуют Украиной и украинской армией.

12 января 2023 года представитель МИД Росии Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она отметила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

Ранее Макрон заявлял о новых поставках систем ПВО на Украину в начале 2023 года.